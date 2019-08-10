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Kaptan Arsoy'un evinde çifte bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 22:07 | Son Güncelleme

NİJERYA karasularında 13 Temmuz akşamı korsanlar tarafından kaçırılan Kadıoğlu Denizciliğe ait 'Paksoy-1' isimli yük gemisinin 10 mürettebatından biri olan 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy’un (30), serbest bırakılması haberini alan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ailesi çifte bayram sevinci yaşadı.

Kaptan Arsoy'un evinde çifte bayram

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- NİJERYA karasularında 13 Temmuz akşamı korsanlar tarafından kaçırılan Kadıoğlu Denizciliğe ait 'Paksoy-1' isimli yük gemisinin 10 mürettebatından biri olan 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy’un (30), serbest bırakılması haberini alan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ailesi çifte bayram sevinci yaşadı.
Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi Sahilleri’ndeki Abidjan Limanı'na boş olarak seyreden 'Paksoy-1' isimli Türk yük gemisine 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında çıkan korsanlar, 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy ile 9 mürettebatı kaçırdı. 28 gün sonra aralarında 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy ile 9 mürettebat serbest bırakıldı. 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy'un serbest bırakılması haberi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki ailesini sevince boğdu. Baba Abdurrahman Aksoy, anne Türkan Aksoy çocukları Serkan İbrahim Arsoy'un serbest kalmasıyla çifte bayram yaşadı.
'KURTARILACAĞINI BİLİYORDUK'
Oğlu'nun serbest bırakılmasıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten baba Abdurrahman Arsoy, "Müjdeli haberi aldık, çok sevindik. 13 Temmuz'da kaçırıldığından beri üzüntü içerisinde olmamıza rağmen bir umutla geleceğini, kurtarılacağını biliyorduk. Allah razı olsun devletimizden şirketimizden, çok gayretleri oldu. Bu iş üzerinde titizlikle durdular, kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
'BİZİM İÇİN EN GÜZEL BAYRAM'
Oğlu'nun serbest bırakılmasıyla dualarının kabul olduğunu belirten anne Türkan Arsoy ise "Müjdeli haberi aldığımızda çok sevindim, sevinçten hüngür, hüngür ağladım. Şimdi bu bizim için en güzel bayram. Allah sağ, sağlim kavuşturmayı nasip etsin. Bu kadarına şükürler olsun, Allah bundan beter etmesin" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaptan Arsoy'un evinde çifte bayramKaptan Arsoy'un evinde çifte bayramKaptan Arsoy'un evinde çifte bayramKaptan Arsoy'un evinde çifte bayram

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