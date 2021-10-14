Kaptan Kirk'ü oynayan Shatner uzay yolculuğu yaptı

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunan kült bilim kurgu dizisi Uzay Yolu'nun başrolünü üstlenen aktör William Shatner uzay yolculuğu yaptı. Dizide Kaptan Kirk karakterini canlandıran Shatner'in seyahati yaklaşık 11 dakika sürdü. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in düzenlediği seyahat, canlı olarak da yayınlandı.

Shatner ve diğer üç uzay turisti ABD'nin Batı Teksas kentinden fırlatılan bir kapsülle yeryüzünden yaklaşık 106 kilometre yüksekliğe çıktı. Burada yaklaşık 11 dakika kalan kapsül, daha sonra paraşütle yeniden Teksas çölüne indi. Uzay turistleri burada alkışlar ve şampanya ile karşılandı. Kapsülden çıktıktan sonra gözyaşlarını tutamayan Shatner "İnanılmazdı" dedi. Shatner, kendisini karşılayanlar arasında olan Bezos'a "Bana verdiğiniz olabilecek en içten deneyim. Biraz evvel olanla ilgili o kadar çok duyguyla doluyum ki. Umarım bundan hiç çıkmam" dedi.

Mavi gökyüzünden karanlık uzaya çıkmanın kendisini şaşkınlığa uğrattığı belirten 90 yaşındaki Kanadalı aktör "Ölüm de acaba böyle bir şey mi?” ifadelerini kullandı. Shatner bu seyahatle birlikte şimdiye kadar uzaya giden en yaşlı insan da oldu.

Kaptan James T. Kirk ve İkinci Kaptan Mr. Spock tarafından kumanda edilen yıldızlararası uzay gemisi Atılgan ve mürettebatının maceralarını anlatan Uzay Yolu, 1966 yılında NBC televizyonunda gösterime girmişti.

AFP / EC, JD

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