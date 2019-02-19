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Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

İran'da geçen yıl Mart ayında, 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının birinci yılı 20 gün sonra dolacak.

Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Şubat (DHA) - İran'da geçen yıl Mart ayında, 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının birinci yılı 20 gün sonra dolacak. Yaklaşık bir yıldır süren aramalara karşın, Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamadı.

İran'da 11 Mart 2018 tarihinde meydana gelen kazada, Kaptan Pilot Beril Gebeş ve İkinci Pilot Melike Kuvvet’in kokpitinde bulunduğu Başaran Holding’e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti düşmüş, kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrası Beril Gebeş dışında 10 kişinin cenazesi Türkiye'ye getirilerek defnedildi. 20 gün sonra kazanın üzerinden bir yıl geçmiş olacak ancak kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı. (Fotoğraflı)

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