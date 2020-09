Kaptansız ‘Bilal Bal’ gemisi davasında gelen bilirkişi raporu ihmalleri gözler önüne serdi

Şile açıklarında ‘Bilal Bal’ isimli geminin batması sonucu 9 mürettebatın hayatını kaybetmesine ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. İhmallerin bir bir sıralandığı raporda, gemiye gereğinden fazla yükleme yapıldığı ve yüklerin yanlış şekilde koyulduğu belirtilerek, “Geminin yaşı ve kondisyon açısından hilesiz doğru işlemlerden geçmiş olsaydı, ani batma ve ölümlere neden olmazdı. Oldukça fazla olan hatanın bir araya gelmesiyle geminin o güne kadar batmamış olması şaşırtıcı” denildi.

Şile açıklarında batan ‘Bilal Bal’ isimli kaptansız gemide bulunan 9 mürettebatın hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15’er yıla yargılandığı davada Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bilirkişi heyetine göndererek sanıklarda kusur olup olmadığının tespitini istemişti. Gemi hukukundan anlayan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor dosyaya ulaştı.

“Gemiye gereğinden fazla yükleme yapılmış”

Raporda, “Oldukça fazla olan hatanın bir araya gelmesiyle geminin o güne kadar batmamış olması şaşırtıcıdır. Gemiye gereğinden fazla yükleme yapılmıştır. Batacak olması kaçınılmazdı. 7 kişilik personel listesiyle kalkan gemide 9 kişi olduğu tespit edildi. Geminin hep bakımsız olduğuna değinilmişse de, geminin yaşı ve kondisyon açısından hilesiz doğru işlemlerden geçmiş olsaydı, ani batma ve ölümlere neden olmazdı” denilerek kaptansız gemiye yüklenen yüklerin yanlış bir şekilde koyulduğu vurgulandı.

Gemi battığı sırada personel uykudaymış

Battığı sırada gemide kaptan ile tecrübeli denizcinin olmadığı, geminin battığı sırada personelinin uykuda olduğunun belirtildiği raporda, “Gemi işletmecisinin yanı sıra, liman iradeleri de olan biteni görmedi veya görmek istemedi. 7 ölü, 2 kaybın oluşmasına çanak tuttu” denildi.

“Açık seçik görev ihmali vardır”

Kaptanın 29 seferde de gemide bulunmadığının belirtildiği raporda, “Hukuk dışı ehliyet kullanma, kiralama işine göz yummanın faydası olmadığı gibi, benzer kaza ve ölümlerin de önüne bir an önce geçilmelidir. Açık seçik görev ihmali vardır. M/V Bilal Bal gemisinin 4 aylık Türkiye limanları arasında yapmış olduğu seferlerdeki Overload yükleme, eksik personel, yük konusunda dikkatsizlik ve gemi her ne kadar eski, bakımsız olsa da, eğer kontrol mekanizması iyi çalıştırılsaydı, 7 ölü, 2 kayıplı müessif kazanın meydana gelmesi kolayca olmaz, elim kaza sonrası birçok aile geçim derdine, babasız evlat yetişmesine maruz kalmazdı. Bu durumda her tarafıyla hatalarla dolu olayları yaşanmamış ve ülke insanının ölmesine sebep olunmazdı” denildi.