HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaptı kaçtı tutuklandı

Kaptı kaçtı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Adana’da otomobildeki üniversite öğrencisinin cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Eylül günü merkez Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesi Kozan Caddesi’ndeki bir banka şubesi önünde meydana geldi.

Kaptı kaçtı tutuklandı

Adana’da otomobildeki üniversite öğrencisinin cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Eylül günü merkez Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesi Kozan Caddesi’ndeki bir banka şubesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, annesi işlem yapmak için şubeye giren Berat Elbistanlı (18), otomobilin içerisinde kaldı. Otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, açık olan pencereden uzanarak, gencin elindeki cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren şüpheli, izini kaybettirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Uğur Turmuş (20) olduğunu tespit etti. Ekipler, olay yerine yaklaşık bir kilometre mesafedeki bir caminin bahçesinde çalıların arasına saklanan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Cep telefonu sahibine teslim edilirken, şüphelinin, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu bulundurma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Turmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
İstanbul'da korkunç olay! Kayalıklarda yarı baygın bir şekilde bulunduİstanbul'da korkunç olay! Kayalıklarda yarı baygın bir şekilde bulundu
Bugün EBA TV’de hangi dersler var?Bugün EBA TV’de hangi dersler var?
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Erzincan'da KKKA paniği: Bu sene hastalıkta inanılmaz bir patlama yaşandı
Bir il için endişelendiren açıklama: Bu sene hastalıkta inanılmaz bir patlama yaşandı
Bugün hava nasıl olacak? Güncel 28 Eylül hava durumu!
Bugün hava nasıl olacak?
Adana'da 'Pozitif Taksi' göreve başladı
Adana'da 'Pozitif Taksi' göreve başladı
İstanbul'da operasyon! Çocukları dilendiren çete çökertildi
İstanbul'da operasyon: 68 çocuk kurtarıldı
Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 28 Eylül elektrik kesintisi listesi!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da korkunç olay! Kayalıklarda yarı baygın bir şekilde bulundu
İstanbul'da korkunç olay! Kayalıklarda yarı baygın bir şekilde bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.