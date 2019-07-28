KAPTİD Başkanı Dinler: “Bayram tatilinin uzatılması taraftarı değiliz”

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bayram tatilinin 4 gün mü 9 gün mü olacağı kamuoyu tarafından merak edilirken, Kapadokya’da turizmciler bayram tatilinin 9 gün olmasını istemiyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turist yoğunluğu bugünlerde yüzde 80 civarında olurken, yaklaşan Kurban Bayramı’nda turizmciler geri kalan yüzde 20’lik kısmı yerli turistler ile doldurmak istiyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, bölge turizmcileri olarak Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasını istemediklerini söyledi. Dinler, “Kurban Bayramı bildiğiniz üzere 4 gün olacak. 9 güne çıkma durumları kamuoyunda tartışılıyor. Biz Kapadokya olarak bayram tatilinin 9 güne çıkması taraftarı değiliz. Zira Kurban Bayramı’ndaki doluluk oranı bölgemizde yüzde 80 civarında. Bu doluluk oranının yüzde 15’ini yerli turistler kapsıyor. Fakat Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması durumunda bu 15’lik kesim de sahil bölgelerine gideceği için biz uzatılması taraftarı değiliz. Bu şekilde gayet memnunuz” dedi.