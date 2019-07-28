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KAPTİD Başkanı Dinler: “Bayram tatilinin uzatılması taraftarı değiliz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bayram tatilinin 4 gün mü 9 gün mü olacağı kamuoyu tarafından merak edilirken, Kapadokya’da turizmciler bayram tatilinin 9 gün olmasını istemiyor.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turist yoğunluğu bugünlerde yüzde 80 civarında olurken, yaklaşan Kurban Bayramı’nda turizmciler geri kalan yüzde 20’lik kısmı yerli turistler ile doldurmak istiyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bayram tatilinin 4 gün mü 9 gün mü olacağı kamuoyu tarafından merak edilirken, Kapadokya’da turizmciler bayram tatilinin 9 gün olmasını istemiyor.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turist yoğunluğu bugünlerde yüzde 80 civarında olurken, yaklaşan Kurban Bayramı’nda turizmciler geri kalan yüzde 20’lik kısmı yerli turistler ile doldurmak istiyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, bölge turizmcileri olarak Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasını istemediklerini söyledi. Dinler, “Kurban Bayramı bildiğiniz üzere 4 gün olacak. 9 güne çıkma durumları kamuoyunda tartışılıyor. Biz Kapadokya olarak bayram tatilinin 9 güne çıkması taraftarı değiliz. Zira Kurban Bayramı’ndaki doluluk oranı bölgemizde yüzde 80 civarında. Bu doluluk oranının yüzde 15’ini yerli turistler kapsıyor. Fakat Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması durumunda bu 15’lik kesim de sahil bölgelerine gideceği için biz uzatılması taraftarı değiliz. Bu şekilde gayet memnunuz” dedi.

“Kapadokya’da turizmciler bayramda yerli turist bekliyor”
KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, bölge turizmcilerinin bayramda fazla bir beklentisi olmadığını ifade ederek, “Bölgemizde doluluk oranı yüzde 80 civarındadır. Kapadokya bölgesinde ağırlıklı yabancı turist oluşturuyor, yerli turist ise küçük bir bölümünü oluşturuyor. Bayram tatilinin uzaması durumunda yüzde 15’lik yerli turist sayısına da ulaşamayacağız. Bayram tatilinin kısa kalması halinde bölgede boş olan yüzde 20’lik bölümü de doldurmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

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