Kaput yıldızını bir Mercedes daha kaybetti

Lüks ve prestijin simgesi kaput süsleri zamana yenik düşüyor. Kaput yıldızını kaybeden bir diğer model de Mercedes-Benz E Serisi oluyor. Mercedes C-Serisi ve SL-Serisi gibi modellerin kaput yıldızı seçenekleri Mercedes-Benz'in konfigüratör sisteminden kaldırılmıştı.

Yapılan aştırmaların ardından E-Serisi'nin de bu seçeneğe veda ettiğini görebiliyoruz. Sport ve Luxury paketlerinde standart olarak sunulan bu tasarım artık hiçbir E-Serisi modelinde bulunmayacak.

İLK SÜS 2009 YILINDA VEDA ETTİ!

Alman marka ilk kez 2009 yılında yıldızlardan birini kaybetmişti. W211 kod adlı model tanıtıldığında yavaş yavaş günümüzde karşılaştığımız sabit logo tasarımına geçen üretici, W212 nesli ile yıldızı kaputtan ızgaraya taşımıştı. Bu gelenek şimdilerde daha da çok benimsiyor. Lüksü simgeleyen kaput logolsu artık sadece S-Serisi ve Maybach GLS Serisi ile satın alınabilecek. Tabii ki bu durum tasarımı çok daha özel ve nadide kılıyor.



