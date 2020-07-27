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Kaputaş Plajı eski günlerine geri döndü! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Antalya'da koronavirüs sürecinde girişe kapatılan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, yeni dönemde fiziki mesafe ve maske kurallarına uyularak hizmet vermeye başladı. Günde 3 bin kişinin ziyaret ettiği plaj girişindeki otomobil kuyruğu ise yüzlerce metreyi buluyor.

Kaputaş Plajı eski günlerine geri döndü! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Plaj, yeşili ve maviyi bir arada sunarken, ziyaretçiler Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park ettikten sonra 187 basamak inerek denize ulaşabiliyor. Kaputaş Plajı geçen ağustos ayında sadece bir günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi rekor kırmıştı. Plaja gelenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmuş ve bu yoğunluk havadan da görüntülenmişti.

BİRÇOK NOKTADA DEZENFEKTE KABİNLERİ OLUŞTURULDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nisan ayında Kaputaş Plajı'nın giriş kapısıasma kilitle kapatılmıştı. Tarihinin en sakin günlerini koronavirüs tedbirleri döneminde yaşayan Kaputaş Plajı, yeni normal hayata geçilmesinin ardından yeniden misafirlerini ağırladı. Plaj, fiziki mesafe ve dezenfekte önlemleri altında açıldı. Plajın girişinde ateşi ölçülen misafirler, maske takmaları için de uyarılıyor. Plajın birçok noktasına dezenfekte kabinleri de oluşturularak tatilcilerin korunması en üste seviyede tutulmaya çalışılıyor.

YOĞUN İLGİ

Plajın girişinde yol kenarına park edilen tatilcilerin otomobilleri, yoğun ilgiyi de gözler önüne seriyor. Yüzlerce metre uzunluktaki otomobil kuyruğunda İstanbul, Ankara, Denizli, Manisa, İzmir, Erzurum ve Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından Fransa ile Rusya'dan gelen tatilcilerin de olduğu dikkati çekti. Samsun'dan ailesiyle birlikte tatil için gelen Muhammer Yaldız, hem sosyal medyadan dolayı, hem de yakın arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Kaputaş Plajı'na geldiğini söyledi. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni İrfan Kotan da turistlerin çok fazla ilgi gösterdiğini ve plajın çok ilgi gördüğünü söyledi. Plajdaki cankurtaran Ramazan Talay ise fiziki mesafeye göre şezlongları yenilediklerini ve plajın en yoğun günde dahi yalnızca 3 bin civarı tatilciyi ağırladığını söyledi. Her ilden ve yurt dışından gelenler olduğunu da anlatan Talay, tatilcilerin de bu yeni düzene kısa sürede alıştığını ifade etti.

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ÖLEN İŞÇİLERİN ANISI YAŞATILIYOR

Plajın bulunduğu yolun kayalık bölümünde 17 Kasım 1962 tarihinde Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda iş kazası meydana gelmiş ve 4 işçi yaşamını yitirmişti. Bu üzücü olayla da adından söz ettiren plajın girişine yakın dağlık alandaki iki tabelaya işçilerin isimleri yazılarak anıları yaşatılıyor.

Kaynak: DHA

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