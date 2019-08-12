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Kaputaş Plajı'da bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 15:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın ünlü plajlarından Kaputaş, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Kaputaş Plajı'da bayram yoğunluğu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın ünlü plajlarından Kaputaş, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. 9 günlük Ramazan Bayramı'nda günlük 10 bin kişi ağırlayan plaja Kurban Bayramı'nda ise günlük 6 bin kişinin geldiği kaydedildi.
Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki beyaz kumlarıyla ünlü Kaputaş Plajı yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak merkezi haline geldi. Kanyon ağzı plajı olması nedeniyle yer altı sularının denizle buluşmasıyla turkuaza bürünen Kaputaş Plajı, yeşil ve maviyi ziyaretçilerine bir arada sunuyor. 9 günlük Ramazan Bayramı'nda günlük yaklaşık 10 bin kişinin geldiği plajın Kurban Bayramı'ndaki ziyaretçi sayısı 6 bin kişi oldu.
187 BASAMAKLA İNİLİYOR
Gelen tatilciler, yol kenarına araçlarını park ettikten sonra 187 basamak inerek Kaputaş'ın turkuaz suyuna kendilerini bıraktı. Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 28 derece, nem oranının ise yüzde 42 olarak ölçüldüğü Kaş'a gelen tatilciler, doğa harikası plajda denize girerek serinledi.
Plaj işletme sorumlusu Özer Acar, dünyaca ünlü plajın yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak yeri haline geldiğini söyledi. Denizin turkuaz renginin de büyük ilgi gördüğünü ifade eden Acar, en büyük eksikliğin otopark olduğu kaydetti.
TURKUAZ RENGİ YER ALTI SULARINDAN
Plajın yol kenarında olması nedeniyle otopark yapılmasının mümkün olmadığını anlatan Acar, "Plaja gelenler araçlarını yol kenarına park ediyor. Misafirlerimize kaliteli ve eşsiz bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Dünyaca ünlü bir kanyon ağzı plajı burası. Yer altından gelen kaynak sular taşlar arasından süzülerek denize karışınca turkuaz renk ortaya çıkıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaputaş Plajı'da bayram yoğunluğuKaputaş Plajı'da bayram yoğunluğuKaputaş Plajı'da bayram yoğunluğuKaputaş Plajı'da bayram yoğunluğu

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