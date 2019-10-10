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Kaputaş Plajı'ndan geçecek yola mahkemeden iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Kabutaş Plajı'nı da içine alan Kaş- Kalkan bölünmüş yol projesi için Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun yolun sit alanından geçen bölümüyle ilgili verdiği izin, mahkemece iptal edildi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın dünyaca ünlü Kabutaş Plajı'nı da içine alan Kaş- Kalkan bölünmüş yol projesi için Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun yolun sit alanından geçen bölümüyle ilgili verdiği izin, mahkemece iptal edildi. Yolun yapımı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı da Temmuz ayında iptal edilmişti.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Peyzaj Mimarları Odası ve 76 bölge sakini, Kaş'ta Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından 28,7 kilometre uzunluğunda 2 gidiş, 2 dönüş olmak üzere 4 şeritli bölünmüş yol olarak yapılması planlanan 'Kaş-Kalkan Yolu' projesine verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için yargıya başvurdu. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, yaklaşık 2 ay önce 'ÇED raporu gerekli değildir' kararını iptal etti.

Oda ve vatandaşlar tarafından yolun, Kalkan'ın güney yamaçlarındaki sit alanı içinde bulunan Kaputaş sırtlarından geçmesi için Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun verdiği izne de itiraz edildi. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, koruma kurulunun verdiği izni de iptal etti.

BİRİNCİ DERECEDE DOĞAL SİT ALANI

8 Ekim günü verilen kararla ilgili konuşan avukat Tuncay Koç, yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporunun, mahkeme kararında yer aldığını belirterek, "Kararda, '2 bin 842 metrelik kısmın koruma esaslarına uygunluğu bozacağı ve planlanan yolun 1'inci derece doğal sit alanının en uzun kenarından (takribi 3 km) geçerek, deniz ve kara tarafını ikiye böldüğü görülmektedir. Sit alanı ve bütünlüğüne bakılmaksızın planlama yapıldığı, sit bütünlüğünün mutlak suretle bozulmasına sebep olacağı kanaatine varılmıştır. Diğer taraftan 1'inci derece doğal sit alanı içerisinde yapılması planlanan yolun kuzeyinde, köy ile dağ yolu, güneyinde sahil yolunun bulunduğu gerçeğinin tespit edilmesiyle, bu yolun yapılmasına olanak veren görüş yazısındaki zorunlu hali ortadan kaldırıldığı mütalaa edilmektedir' görüşüne yer verildi" dedi.

İMAR PLANLARI DA İPTAL EDİLMELİ

Ayrıca izin verilirken sit alanında bulunan endemik bir tür olan Kaputaş Andız otunun dikkate alınmadığının da karara yansıdığını belirten Tuncay Koç, "Böylece üç ay önce Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin iptal ettiği yolun, 'ÇED gerekli değildir kararından sonra, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun verdiği izin de iptal edildi. Kaş'ı bölecek ve doğasını yok edecek yol için elde geçerli bir idari karar kalmamıştır. Bu kararların doğal sonucu olarak Kaş'ın 5 köyüne yapılan imar planlarının da iptal edilmesi gerekmektedir. Kaş'ın tarım alanlarını yok eden imar planları bu yol planına göre yapılmıştı. Dayanaklar ortadan kalkmıştır" diye konuştu.

EKOLOJİK ÇÖZÜMLER ÖNERDİ

Türkiye'nin en özgün ve doğal alanlarından biri olan Kaş'a ekolojik çözümler ve uygulamalar yapmak varken yapılan işlere akıl erdirmenin mümkün olmadığını söyleyen Tuncay Koç, "Kaş halkı, sürdürülebilir turizmi, denizi, tarımı, arkeolojik ve doğal sit alanlarıyla beraber Kaş'ı savunmaya devam edecektir" dedi.

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