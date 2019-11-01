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Kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:36 | Son Güncelleme

 MUĞLA İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol gidip, yakalanmasını sağlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42) başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol gidip, yakalanmasını sağlayan trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42) başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi.
Menteşe ilçesinde 30 Ekim günü saat 16.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, Mustafa Muğlalı Caddesi'nde seyir halindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün alkollü olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgedeki polis ekipleri, telsiz anonsları ile aracın plakası ve yönü verilerek uyarıldı. Ekipler, Ünal Karataş yönetimindeki 48 DK 306 plakalı hafif ticari aracı cadde üzerinde durdurmak istedi. Ancak Ünal Karataş, 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Bu sırada trafik polisi Muzaffer Ertürk, ön kaputa atlayarak aracı durdurmaya çalıştı. Ancak Karataş, aracının ön kaputundaki polis memuru Ertürk ile ters yöne girip, kaçmaya devam etti. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden Karataş, yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra Karşıyaka Mahallesi Irmak Sokak'ta durduruldu.
Araçtan inerek kaçmaya çalışan Karataş, Ertürk tarafından engellenerek, diğer polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Muzaffer Ertürk, elinden ve ayağından hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ertürk, çağırılan ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertürk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
TUTUKLANDI
Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Ünal Karataş'ın ise 1,38 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından Karataş, ifade işlemleri için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirildi. Ehliyetine daha önce 6 ay ve 2 yıl, bu kez de 5 yıl el konulan Karataş, polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Polis memuru Muzaffer Ertürk'ün aracın kaputunun üzerinde gittiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ertürk'ün viraja hızlı giren hafif ticari aracın kaputuna sıkı sıkı yapışıp, bırakmadığı görüldü.
ÇEYREK ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ
Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kahramanlık örneği sergileyen trafik polisi Muzaffer Ertük'ü makamında kabul ederek başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi. Müdür Dilberoğlu, "Günlerdir kamuoyunu gündemindeki kardeşimizi, fedakar davranışından dolayı kutluyorum. Bizler halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için yaptığımız yemine her daim sadığız. Topluma zarar verebilecek her türlü unsuru ortadan kaldırmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Memur arkadaşımız haber merkezinden gelen şüpheli bir kişi ile ilgili ihbarın ardından müdahalede bulunuyor. Şahsın kaçması nedeniyle canını hiçe sayarak kahramanlık örneği sergiledi. Kanunsuz eylemler karşısında dik durduğumuz ispatlamış oldu. Polis teşkilatı ülkemizin dört bir yanında kahramanlık örneği göstermiştir. Muzaffer arkadaşımızı tebrik ediyorum" dedi.
Ödül töreninde Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun da hazır bulundu.

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