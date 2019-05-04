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 - KAPUTU AÇIK İLERLEYEN TAKSİNİN SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA- D100'de kaputu açık halde ilerleyen taksi sürücüsü yakalandı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA- D100'de kaputu açık halde ilerleyen taksi sürücüsü yakalandı.
D100 Karayolu Yeşilköy mevkiinde bir taksi kaputu açık halde ilerlerken aynı güzergahta ilerleyen sürücüler tarafından görüntülenmişti. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri sürücü Samet Ö.'yü yakaladı.
Sürücüye, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" suçundan 1002 TL, "Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak" gerekçesiyle 108 TL, "Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak" gerekçesiyle 235 TL, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" suçundan ise 108 TL olmak üzere toplam 1453 TL ceza kesildi.
Samet Ö.'nün sürücü belgesi de geçici olarak iptal edildi. Ayrıca taksi sürücüsü Adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Taksinin ilerlemesi
-Sürücünün görüntüsü
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