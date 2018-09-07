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Kaputu açınca gözlerine inanamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2018 15:45 | Son Güncelleme

Kaputu açınca gözlerine inanamadı.

Japonya'da bir sürücü aracına bindiğinde motordan gelen kedi sesini duydu. Aracından inerek kaputu açan sürücü adeta bir kedi eviyle karşılaştı. İşte o görüntüler.

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1989'da Ege kıyılarında tatil1989'da Ege kıyılarında tatil
Yol ortasında şaşırtan görüntüYol ortasında şaşırtan görüntü
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Anahtar Kelimeler:
kedi kaput Japonya

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