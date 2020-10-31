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  4. Kaputu açınca şaşkına döndü! Tam 3 metre uzunluğunda

Kaputu açınca şaşkına döndü! Tam 3 metre uzunluğunda

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2020 13:23 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde aracında meydana gelen teknik sorun nedeniyle aracının kaputunun açan kişi, 3 metre uzunluğunda dev pitonla karşılaştı.

Kaputu açınca şaşkına döndü! Tam 3 metre uzunluğunda

ABD'de bir araç servisinde korkutan bir olay yaşandı.Ülkenin Florida eyaletinde bulunan Dania Beach kentinde bir kişi aracında meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle aracının kaputunu açtı. Gördüğü olay karşısında şaşkına dönen kişi, aracın kaputunda 3 metrelik dev pitonla karşılaştı.

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Otomobilin sürücüsü, yılanı almak için Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nu aradı. Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) bağlı ekiplerin, dev pitonu kaputtan çıkardığı ifade edildi.Yetkililer, pitonun güvende olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA


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