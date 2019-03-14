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Kaputun altına gizlenen eroini "Galia" buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:16 | Son Güncelleme

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı - Zanlılara ait bir araçta özel eğitimli narkotik köpeği "Galia" ile arama yapan ekipler, ön kaputun altındaki döşemeye gizlenmiş 105 gram eroin ele geçirdi

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Ö.K, G.K, E.E, ÖA. ve H.K'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 70 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu tablet, bir miktar kokain ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yine zanlılara ait hafif ticari araçta özel eğitimli narkotik köpeği "Galia" ile arama yapan ekipler, aracın ön kaputun altındaki döşemeye gizlenmiş 105 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu operasyonu

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