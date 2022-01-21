Kar altında buz tutan eşeklerle ilgili harekete geçildi!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında başıboş eşekler, donma tehlikesine karşı belediye ekipleri tarafından toplanıp barınağa götürüldü. İlçe, 2013 ve 2015 yıllarında buz tutan eşek görüntüleri ile gündeme gelmiş, hayvanlar barınağa götürülerek bakıma alınmıştı.

Sosyal medyada Türk Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) tarafından paylaşılan bir videoda, 4 eşeğin kar yağışı devam ettiği sırada dışarıda bırakıldığına ilişkin görüntüler tepkiye yol açtı. İzleyenlerin yüreklerini parçalayan Van veya Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekildiği belirtilen ancak her iki adresten de doğrulanmayan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

SOĞUKTA BUZ TUTMUŞLARDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçmiş yıllarda yaz mevsiminde arazilere ulaşım ve yük taşımakta kullanılan eşekler, havaların soğumasının ardından sahipleri tarafından bırakıldıkları arazide, kar yağışı altında donma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. İlçede boş arazide buz tutan ve telef olmak üzereyken bulunan eşekler 12 Aralık 2013 ve 8 Ocak 2015 tarıhlerinde haber olmuştu. Hayvanlar daha sonra barınağa götürülerek tedavi edilmişti. Buz tutmuş görüntüleri ile hafızalara kazınan sahipsiz eşeklerin, bu yıl da aynı durumla karşı karşıya kalmaması için Siverek Belediyesi çalışma başlattı.

20 BAŞIBOŞ EŞEK BULUNDU

Son günlerde yoğun kar yağışının ardından birçok kırsal bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, başıboş eşeklerin telef olmaması için toplaması talimatını verdi. Hava sıcaklığının eksi 12 derece olduğu ilçede, harekete geçen ekipler, dün gece ilçe kırsalında arama yaptı. Ekiplerin, gece boyu yaptığı aramalarda sahipleri tarafından araziye bırakılmış 20 başıboş eşek bulundu. Soğuktan etkilenmiş durumda olan eşekler, ilçe merkezinde bulunan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada veterinerler tarafından kontrolleri yapılan ve açlıktan bitkin durumda oldukları belirlenen eşekler, koruma alındı.

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan, kırsal bölgelerde bundan sonraki süreçte de sahipleri tarafından terk edilmiş eşek ve diğer başıboş hayvanları toplayarak barınaklarda korumaya almaya devam edeceğini söyledi.

DHA



