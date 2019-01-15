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Kar altında mahsur kalan köpekleri AKUT kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:14 | Son Güncelleme

Ankara Elmadağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanları, AKUT ve bir hayvanseverin yoğun çabası sonucu telef olmaktan kurtarıldı - AKUT ekibi, yolların buzlu ve karlı olması nedeniyle belli bir noktaya kadar araçla daha sonra bir buçuk saat yürüyerek hayvanların mahsur kaldığı bölgeye ulaştı - AKUT operasyon sorumlusu Mahir Yatağan: - "Köylülerden öğrendiğimiz kadarıyla açlıktan ve soğuktan telef olan hayvanlar var. Araçlarla gidebildiğimiz kadar ilerledik. Daha sonra mamaları alarak belirli istikametlere ise yürüyerek dört noktada hayvanlar için mama bıraktık"

AYKUT KARADAĞ - Ankara Elmadağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanları, AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve bir hayvanseverin yoğun çabası sonucu telef olmaktan kurtarıldı.

Elmadağ'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, dağın zirvesine yakın bir bölgede mahsur kalan hayvanların kurtarılması için AKUT ekibi çalışma başlattı.

Tipi nedeniyle araçlarla yolun bir kısmını giden ekip, daha sonra hayvanların bulunduğu yere kadar bir buçuk saat yürüdü.

Kendilerine bir hayvansever tarafından kar altında mahsur kalan köpeklerin olduğu yönünde bir ihbar geldiğini belirten AKUT operasyon sorumlusu Mahir Yatağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbarın ardından hazırlanarak yola çıktıklarını söyledi.

- "Açlıktan ve soğuktan telef olan hayvanlar var"

Durumu haber veren hayvansever Faruk Açık ile yola çıktıklarını ifade eden Yatağan, "Gönüllü arkadaşımızı da alarak, Elmadağ'a geldik. Ciddi bir tipi var. Büyükşehir Belediyesine ait dozerler yolları açıyorlar ama tipiden dolayı hemen kapanıyor. O yüzden bizler de çalışmalarımıza hemen başladık. Köylülerden öğrendiğimiz kadarıyla açlıktan ve soğuktan telef olan hayvanlar var. Araçlarla gidebildiğimiz kadar ilerledik. Daha sonra mamaları alarak belirli istikametlere yürüyerek dört noktada hayvanlar için mama bıraktık." diye konuştu.

- "Hayatlarından endişe ediyoruz"

Yaklaşık beş yıldır bölgede hayvanların karınlarını doyuran 43 yaşındaki hayvansever Faruk Açık da AKUT eşliğinde mama bırakabildiklerini ve dağlarda mahsur kalan yüzlerce sokak hayvanın olduğunu belirtti.

Mahsur kalan hayvanlara ulaşmanın yolunu aradıklarını anlatan Açık, "Bugün AKUT eşliğinde besleme yapabildik. Dağların arkasında mahsur kalan yüzlerce sokak hayvanımız vardı. Dokuz gündür onlara ulaşmanın bir yolunu arıyorduk. Dört gündür ise belediye ekipleri yoğun bir çalışma yapıyorlar. Bugün de AKUT desteğiyle canlarımıza ulaştık. Ancak sürekli beslediğimiz çocukları göremedik. Onların da hayatlarından endişe ediyoruz. Bir çok noktaya yiyecek bıraktık. Arazi koşulları çok kötü durumda. Çok kuvvetli tipi ve soğuk var. Bu soğukla baş etmelerine ihtimal veremiyoruz. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

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AKUT AKUT Arama Kurtarma Derneği Elmadağı Kar altında mahsur kalan köpeklerin imdadına AKUT yetişti

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