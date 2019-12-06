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Kar altında pancar mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:31 | Son Güncelleme

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava pancar mesaisine engel olamadı.Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren soğuk hava, çiftçileri bir hayli zorluyor.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava pancar mesaisine engel olamadı.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren soğuk hava, çiftçileri bir hayli zorluyor. Eylül-Ekim ayları arasında hasadı yapılan şeker pancarları kar altında kaldı. Çiftçiler kırsal alanda yer yer eksi 10-15 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen hasadı yapılan şeker pancarlarını tırlara yüklemeyi sürdürüyor. Karsız ve soğuk olmayan havada yaklaşık 1 saatte tıra yüklenen şeker pancarları kış ve soğuk havayla birlikte yaklaşık 2 saatte tırlara yükleniyor. Çamura batan tırlar ve traktörler ise çiftçilerin işini daha da güçleştiriyor.
Soğuk ve karlı havaya rağmen zorlu şartlar altında çalışmaya devam ettiklerini belirten Hüseyin Çamcı, “Şeker pancarı üretimi yapıyoruz. Bu senede kuraklıktan dolayı pancarları geç ektik. Ardından kuraklık etkili olunca söktük yeniden ektik. Hasatta geç olunca pancarları yığdık kara kaldık. Kara kalınca bu şekilde çalışıyoruz. Soğuk da olsa kar da olsa çalışmaya devam ediyoruz. Zorluklar ister istemez çekiyoruz. Tırlar çamura batıyor traktörle çekmek zorunda kalıyoruz. 1 saatte yapacağımız işi 3 saatte yapıyoruz“ dedi.

“Kar ve soğuk oldukça zorluyor”
Baharda pancar ekimi geç yapıldığı için pancarın kar altında kaldığını belirten Mustafa Çamcı, “Baharda ekim zamanı da sıkıntı ile başladık. Şuanda bir sıkıntı ile gidiyoruz. Baharda kuraklıktan dolayı yeşermede sıkıntı yaşadık. Ektik sulama sıkıntısı yaşadık. Buraya 3 kilometreden su basıyoruz. Şu anda son bin 500 ton pancarımız kaldı tarlada. Burası yine kolay bir yer, diğer kalanlar hep tarlanın içinde. Kardan dolayı da soğuk oldukça zorluyor. Abimler alttan düşenleri alıyor, elleri uyuşuyor soğuktan “dedi.

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