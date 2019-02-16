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Kar altında tarih gezisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, aşkların ve imparatorların şehri olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de doğa, tarih ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oluyor.

Kar altında tarih gezisi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, aşkların ve imparatorların şehri olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de doğa, tarih ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi oluyor.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos Antik Kenti, Antoninler Çeşmesi, agoraları, Roma hamamları, Macellum yapısı, Heroon yapısı, kütüphanesi ve yaklaşık 9 bin kişilik tiyatrosuyla göz kamaştırıyor. Antik kentin karla kaplı görüntüsü ise ziyaretçi çekmeye devam ediyor. Denizden 1700 metre yükseklikteki antik kent, hafta sonları Antalyalı doğa, tarih ve fotoğraf tutkunlarının tercihi oluyor.
12 AY TURİZME AÇIK
Profesyonel rehber ve dağcı Cuma Gök, kış aylarında Sagalassos Antik Kenti'ne yapılan günübirlik gezilere çok fazla ilgi gösterildiğini belirterek, “Ziyaretçilerimizi yaklaşık 80 kişiyle sınırlıyoruz. 12 ay turizme açık bir bölge ama ziyaretçilerimiz özellikle kış aylarını tercih ediyor. Bunun nedeni ise kentin kar altındaki halinin büyüleyici oluşu" dedi.
İKİ YÜRÜYÜŞ PARKURU
Cuma Gök, antik kentte biri 10, diğeri 12 kilometre olan iki yürüyüş parkuru bulunduğuna da dikkat çekerek, “10 kilometre olan parkur hemen her yaşta ziyaretçinin yürüyebileceği bir parkur. 12 kilometrelik parkur biraz daha tırmanış isteyen, iniş, çıkışı fazla olan bir parkur" diye konuştu.
Gök, antik kentin Antalya'ya 110 kilometre uzaklıkta bulunduğunu da belirterek, “Bu da Antalyalılar için bir avantaj. Dolayısıyla Sagalassos turlarımıza büyük ilgi var" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Kar altında tarih gezisiKar altında tarih gezisiKar altında tarih gezisiKar altında tarih gezisi

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