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Kar altındaki renkli gecekondular havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

BURSA'da etkili olan kar yağışı, rengarenk gecekondularıyla ünlü mahallelerde seyirlik görüntüler oluşturdu.  Bursa'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Kar altındaki renkli gecekondular havadan görüntülendi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da etkili olan kar yağışı, rengarenk gecekondularıyla ünlü mahallelerde seyirlik görüntüler oluşturdu.
Bursa'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Özellikle şehrin yüksek kesimleri ve Uludağ etekleri, tamamen karla kaplandı. Osmangazi ilçesinde bulunan, 500 yıllık Alacahırka ile Kuştepe mahallelerindeki renkli gecekondu evlerinin beyaz ile buluşma görüntüler ilgi çekti. Renkli evlerin, beyaz ile buluşması drone ile de havadan görüntülendi. Bursa'da kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Kar altındaki renkli gecekondular havadan görüntülendiKar altındaki renkli gecekondular havadan görüntülendiKar altındaki renkli gecekondular havadan görüntülendiKar altındaki renkli gecekondular havadan görüntülendi

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