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Kar altından çıkarılan köpek, telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 17:19 | Son Güncelleme

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan sokak köpeği, kurtarılıp veterinere götürülürken yolda telef oldu.

Kar altından çıkarılan köpek, telef oldu

Ali GÖKDAL/TUFANBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan sokak köpeği, kurtarılıp veterinere götürülürken yolda telef oldu. Köpeğin en az 2 gündür karın altında olduğu belirtildi.
Tufanbeyli ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altından gelen köpek sesini duyan çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan çalışmayla köpeği kurtardı. Vücudunun büyük bölümü donan köpek, itfaiye ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yolda telef oldu.
​Köpeğin en az 2 gündür kar altında olduğu bildirildi.

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Kar altından çıkarılan köpek, telef oldu

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