Kar, Antalya- Konya yolunda ulaşımı aksatıyor

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA- Konya yolunun Akseki'ye bağlı Alacabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, öğle saatlerinde, yoğun kar yağışı etkili oldu. Devam eden kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Akseki çıkışından itibaren sürücülerin yola geçişine, kontrollü olarak izin veriliyor. Karayolları ekipleri ise yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum