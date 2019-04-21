Kar, Antalya- Konya yolunda ulaşımı aksattı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı, Antalya- Konya yolunda, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı, bölgede ulaşımda aksamalara yol açtı. Alacabel'de kar yağışının etkisini sürdürdüğü, Karayolları ekiplerinin de yolun kapanma ihtimaline karşı hazır bekletildiği belirtildi.

