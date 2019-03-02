Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS'ın meşhur aşçısı Hasan Aras (52) kar banyosu ile zinde kalıyor.

Arpaçay ilçe sınırında Çıldır Gölü kıyısındaki Kütük Ev’de aşçılık yapan Hasan Aras, işinden arta kalan zamanında kar banyosu yaparak zinde kalıyor. Güneşli havalarda soyunarak kar yığınlarına uzanan Aras, karda yüzüyor, kulaç atıyor ve vücuduna kar sürerek rahatlıyor. Kar banyosu yapmanın çok zevkli olduğunu söyleyen Aras, "Kara ve soğuk havaya alışkınız. Ben de zinde kalmak için kar banyosu yapıyorum. Tek kelime ile harika" dedi.

