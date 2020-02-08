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Kar banyosu yaptılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, alabalık tesisi işletmecisi Yılmaz Sarı geleneksel hale getirdiği kar banyosunu bu sene de devam ettirdi. Yılmaz Sarı bir yakını ile birlikte yar çıplak halde kendilerini karların üzerine attı.

Pamukova’nın Kemaliye Mahallesi’nde 16 yıldır alabalık tesisi işleten Yılmaz Sarı, kar yağışının keyfini yarı çıplak halde kar üstünde yuvarlanarak çıkardı. Her yıl kar yağdığında kendini karların üzerine atan Yılmaz Sarı'ya bir yakını da eşlik etti. Yılmaz Sarı karla kaplı ağaçların altına geçerek, dalları sallayıp üzerine karların gelmesini sağladı.

'KAR BANYOSUYLA ENERJİ DOLUYORUM'

Soğuk havaya aldırmadan kara yatıp üzerini örten Yılmaz Sarı, "Her yıl kar yağdığında üstümü çıkarıp, karlar üzerinde yuvarlanıyorum. Benim için hem bir etkinlik, hem de alışkanlık haline geldi. Kar, vücudumun direncini artıyor. Kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum ve kar banyosu yapınca tüm gün enerji dolu gibi hissediyorum. Bunu sağlığına önem veren herkes yapmalı. Yaptığım şeyin vücut için oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar banyosu sakarya

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