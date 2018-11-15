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Kar bir anda bastırdı! Köy yolları kapandı, aç tilkiler evlere dadandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de, soğuk hava dalgasıyla beraber gelen kar, birçok ili etkilemeye başladı. Etkili kar yağışı nedeniyle 45 köy yolunun kapandığı Bayburt'ta okullar tatil edilirken, Gümüşhane'de de 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimler beyaza büründü. Sahil kesimde yer yer sağanak etkili olurken, yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi.

KÖY YOLLARI KAPANDI

Gümüşhane'de etkisini gösteren kar nedeniyle 18'i merkez toplam 80 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Bayburt'ta da yoğun kar nedeniyle yaklaşık 45 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare, belediye ve Kara Yolları yetkililerinin bölgede kapanan köy yollarını ulaşama açmak için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bölgede gece boyu süren kar nedeniyle Rize-Erzurum sınırındaki Ovit Dağı ile Kop Dağı geçitlerinde de ulaşımda aksamalar yaşandı.

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AÇ KALAN TİLKİLER EVLERE DADANDI

Bölgede etkisi altına alan kar yağışı, hayvanların yüksek kesimlerdeki ormanda yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Trabzon'un Hayrat ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler Mesoraş Yaylası'ndaki evlerde yiyecek aradı. Tilkilerin bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Rize’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda bazı derelerin donduğu görüldü.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Karadeniz kar yağışı kar tatili Bayburt

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