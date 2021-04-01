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Kar bir anda bastırdı, sürücüler yolda kaldı

01.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta 1650 rakımlı tepeden geçen sürücüler aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yolda kaldı.Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde Nisan ayının ilk günü kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiledi.

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Tokat’ta 1650 rakımlı tepeden geçen sürücüler aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yolda kaldı.
Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel geçidinde Nisan ayının ilk günü kar yağışı araç trafiğini olumsuz etkiledi. 1650 rakımlı tepeye çıkan ağır tonajlı araçlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Bir tırın kayarak yolda kalması sonucu trafikte aksamalar yaşandı. Ağır tonajlı onlarca araç yolda kalırken, otomobiller açık olan diğer şeritten yollarına devam etti. Trafiğin durma noktasına geldiği yolda kara yolları ekipleri çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Bölge trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlemlerini artırdı.

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