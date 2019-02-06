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Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

Çöl turizmiyle ön plana çıkan Mısır, şimdilerde turistlere ve yerli halka sunduğu farklı bir deneyimle ön plana çıkıyor. Karın neredeyse hiç yağmadığı, yağmurunsa sadece kış aylarında az miktarda yağdığı ülke olarak bilinen Mısır'da kayak keyfinden mahrum kalmak isteyen kişiler çölde adrenalin dolu anlar yaşama fırsatı buluyor.

Firavunlar döneminden kalma piramitleriyle ve tapınaklarıyla bilinen Mısır, aynı zamanda çöl turizmiyle de ön plana çıkıyor. Geniş alanlara yayılı çöller, vahalar, vadiler, doğa tutkunlarının uğrak adresi. Ülke turizmine katkı sağlayan çölleri ve vadileriyle meşhur Feyyum kenti de doğa turizmi açısından ilgi çeken kentler arasında yer alıyor. Kent, ülkenin en geniş tabiat parklarından birisini barındırmakla birlikte son zamanlarda çölde kayak sporunun yapıldığı bir alanla anılıyor.

Çölde kayak dünya çapında ilgi görüyor

Kayak daha ziyade kış turizmiyle adını duyuran bir spor olarak biliniyor ancak son yıllarda çöle sahip birçok ülkede "çöl kayakları" yapılmaya başlandı. Kar yerine kumda kayan sporcular, bu şekilde değişik bir deneyim yaşadıklarını ifade ediyor.
Özellikle Reyyan Vadisi'ndeki kum tepeleri, bu sporla adını duyurarak, ülkedeki binlerce safari tutkununu cezbediyor. Yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken bu sporun dünya çapında sevenleri de bulunuyor.
Kum tepeleri üzerinden aşağı doğru kayılarak yapılan sporda, kumda kaymayı kolaylaştırması için "formika" veya "lamineks" maddesinden üretilen, mumla kaplı tahta levhalar kullanılıyor.
Çölde kayak tutkunlarından üniversite öğrencisi Muhammed Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin çölde kayak için en uygun dönem olduğunu, zira Reyyan Vadisi'nin yaz döneminde sıcaklığının çok arttığını belirtti.
Arkadaşlarıyla her ay çölde kaydığını söyleyen Ali, dengede durmanın ve kuma düşmemenin sporun temel ölçütleri olduğunu ifade etti.
Ali, Mısır'da çölde kayak yapmanın düşük maliyetli olmasının sporu gençler için cazip hale getirdiğine dikkati çekerek, Reyyan Vadisine giriş ücretinin 10 cüneyh (yaklaşık 3 Türk lirası), çölde kayak yapmanın ise 5 cüneyh (yaklaşık 1,5 Türk lirası ) olduğunu belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
çöl kayak mısır

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