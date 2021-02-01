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Kar çocukları sevindirdi

01.02.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Kurak geçen mevsimin ardından kar sevinci yaşanan Malatya’nın Arguvan ilçesinde kartopu oynayan çocuklar, karın keyfini sürdü.Kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Kurak geçen mevsimin ardından kar sevinci yaşanan Malatya’nın Arguvan ilçesinde kartopu oynayan çocuklar, karın keyfini sürdü.
Kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Kar yağışını sevinçle karşılayan çocuklar bir yandan kartopu oynayıp, kardan adam yaparak kar yağışının tadını çıkardılar. Kar ayrıca ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Kar yağışı doğal güzellikleri da ortaya çıkardı. Karı gören çocuklar kendilerine sokak ve bahçelere atarak, arkadaşlarıyla kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkardılar.
Yaptıkları kardan adamı süsleyen çocuklar, yaptıkları kardan adamla daha sonra köpekleriyle beraber hatıra fotoğraf çektirdiler.

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