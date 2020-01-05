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  4. Kar, Darende’de hayatı olumsuz etkiledi

Kar, Darende’de hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kar, Malatya’nın Darende ilçesinde de etkili olup, hayatı olumsuz etkiledi.Darende ilçesi Balaban Mahallesi’nde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükseldi.

Kar, Malatya’nın Darende ilçesinde de etkili olup, hayatı olumsuz etkiledi.
Darende ilçesi Balaban Mahallesi’nde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükseldi. Ökderen mezrasında 20 santimetreyi bulan kar nedeniyle vatandaşlar, kendi imkanları ile sokaktaki karı traktör ile temizlediler. Vatandaşlar traktörün arkasına taktıkları kazıcı ile yolları açtı. Kar sevinci yaşayan Halil Açıkbaş, "Kar bereketli olur inşallah. Çiftçilerimizin yüzünün güldüğü güzel bir yıl olması dileğiyle" diye konuştu.
İlçede bugün oynanması gereken Darendespor amatör maçı ise hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

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