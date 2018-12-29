HABER

Kar durdu, Doğu buz kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 13:18 | Son Güncelleme

DOĞU Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından adeta buz kesti.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından adeta buz kesti. Türkiye'de en soğuk hava, sıfırın altında 28,7 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisine girdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre gece en düşük sıcaklık Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometrelerin sıfırın altında 28,7 dereceyi gösterdiği Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Erzurum'un Pasinler ilçesi ise sıfırın altında 23,7 derece ile Göle'yi izledi. Ardahan'da sıcaklık eksi 23,2, Erzurum havalimanı bölgesinde eksi 22, Kars'ta eksi 20,3, Erzurum merkezde eks i17, Ağrı'da eksi 12,8, Muş'ta eksi 2,6, Iğdır'da ise eksi 1,1 olarak ölçüldü. ŞADIRVANLAR BUZ TUTTU Erzurum kent merkezindeki Tarihi Lalapaşa Camii'nin şadırvanında buz kütleleri oluştu. Ağrı Diyadin'de öğretmenlik yaban ablası Zeynep'le Erzurum'da buluşmak için İstanbul'dan gelen hemşire Buke Bahar, "Böyle bir soğuk bizi karşıladı. Çok üşüyorum. Güzel bir şehir, soğuğu olmasa daha güzel olurdu" dedi. Erzurum'un Diyadin'den soğuk olduğunu belirten Zeynep Bahar ise ayakta durmakta zorlandığını söyledi. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri temizlik çalışmasını sürdürdü. Yakutiye Medresesi bahçesinden toplanan karların oluştuğu kütlesi dikkat çekti. Yılbaşı kutlamalarına hazırlanan Palandöken'de ise kar kalınlığının 87 santimetre olduğu belirlendi. PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR Sibirya soğuklarının kısa süreli etkili olacağı bölge, Pazar gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Pazar, Pazartesi ve Salı günü bölgede kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte havaların da ısınacağını bildirdi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldüNazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü
Kocaeli'de icra dosyalarının sayısı yarım milyonu geçtiKocaeli'de icra dosyalarının sayısı yarım milyonu geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.