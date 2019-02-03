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Kar düşmesi sonucu kafenin teras katı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 15:53 | Son Güncelleme

Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu bir kişi öldü, 3'ü asker 7 kişi yaralandı - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay: - "Yaralılardan 3'ü bölgede askerlik yapan çocuklarımız, onların da diğer vatandaşlarımız gibi sağlık durumları iyi. Hepsi bugün taburcu olacak vaziyette"

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki bir kafenin teras katı, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu çöktü.

Bu sırada terasta oturan müşterilerden Tayfun Sulak olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.

Olay yerine giden AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri, kar kütleleri ve çöken çatının altında kalan yaralıları çıkardı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Vali Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'te kar yoğunluğundan dolayı bir kaza meydana geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İl merkezinde Sina Kafe'nin dış kısmına doğru açılmış ve sonradan oluşturulmuş bir yapının çatısı, 5'inci kattan düşen karın ağırlığına dayanamayarak çökmüş. Orada olan müşterilerden 22 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti, diğerlerinin sağlık durumları iyi. 7 yaralımız vardı. Bunları ziyaret ediyoruz."

Bu yıl çok zor bir kış geçirdiklerine dikkati çeken Çağatay, "Ekiplerimiz müdahale ediyor ancak böyle kazalar da yaşanıyor. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Yaralılardan 3'ü bölgede askerlik yapan çocuklarımız, onların da diğer vatandaşlarımız gibi sağlık durumları iyi. Hepsi bugün taburcu olacak vaziyette." diye konuştu.

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