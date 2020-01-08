HABER
  4. Kar eğlencisi için gittikleri Spil'de mahsur kalan aile kurtarıldı

Kar eğlencisi için gittikleri Spil'de mahsur kalan aile kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

MANİSA'da karda eğlenmek için Spil Dağı'na giden Hüseyin Kirez ve ailesi mahsur kaldı.

MANİSA, (DHA)- MANİSA'da karda eğlenmek için Spil Dağı'na giden Hüseyin Kirez ve ailesi mahsur kaldı. Aile, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Spil Dağı'na gezintiye çıkan Hüseyin Kirez ve ailesi, Atalanı mevkisinde mahsur kaldı. Etkisini artıran kar yağışının yanı sıra araçlarında kar lastiği ve zincir olmaması nedeniyle kendi çabaları ile kurtulamayan ailenin yardımına, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetişti. Mahsur kalan aile, iş makinalarının yoğun çalışması sonrası belediyeye ait arazi aracıyla alınıp evlerine götürüldü. Çalışmaların ardından kurtarılan Hüseyin Kiraz, mutluluğunu paylaşarak, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. 2 gündür mahsur kaldığımız yerden bizi kurtardılar. İşlerinizin çok zor olduğunu ilk defa karşılaştığım için anladım. Ekipleriniz çok iyi çalıştı. Bu şartlar altında çalışmak, gerçekten çok zor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Muhtar, Saros Körfezi'ndeki sit alanından aldığı kumları otel inşaatında kullanmışMuhtar, Saros Körfezi'ndeki sit alanından aldığı kumları otel inşaatında kullanmış
TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş Genel Müdürü Şakir Arıkan, “Türkiye ciddi bir görev üstleniyor"TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş Genel Müdürü Şakir Arıkan, “Türkiye ciddi bir görev üstleniyor"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonları ilgilendiriyor!

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e 'Türkiye-Libya Mutabakatı' kitabını hediye etti

Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye

Pendik'te beşinci kattan dereye düşen kadın ağır yaralandı

Pendik'te korkunç olay! Beşinci kattan dereye düştü

Balistik füze nedir? Balistik füze türleri ve menzilleri

Balistik füze nedir?

Kocaeli'de çok acı olay... İkizler, iki yıl arayla aynı hastalıktan öldü

Bu acıya yürek dayanmaz! İki yıl arayla...

Üç gündür İstanbul'da bekleyen Rus savaş gemisi Karadeniz'e döndü

3 gündür İstanbul'daydı! Rus savaş gemisi döndü

'Bakan eşi geliyor, hasta çocuklar gelmesin' iddiasıyla ilgili açıklama

'Bakan eşi geliyor, hasta çocuklar gelmesin' iddiasına açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.