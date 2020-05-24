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Kar fırtınasına yakalandı, köye dönemedi! Acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2020 23:21 | Son Güncelleme

Erzincan merkeze bağlı Koçyatağı köyünde koyunlarını otlatmak için yaylaya çıkan ve kar fırtınası nedeniyle dönemediği tahmin edilen çoban Süleyman Akpolat'ın (70) yapılan arama çalışmalarında cesedine ulaşıldı.

Kar fırtınasına yakalandı, köye dönemedi! Acı haber

Olay, akşam saatlerinde kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Koçyatağı köyü yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde koyun sürüsünü otlatmak için yaylaya çıkan Süleyman Akpolat bölgede etkili olan kar ve fırtına nedeniyle köye dönemedi. Meraklanan ailesi ve köylüler Akpolat'ı bulmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kendi çabaları ile çobanı bulamayan köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları akşam saatlerine kadar sürdü. Akşam saatlerinde ekipler, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Beşgözeler Mevki'nde Süleyman Akpolat'ın cansız bedenini buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin Akpoat'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince uzun uğraşlar sonucu dağlık alandan indirilerek, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

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