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Kar fotoğrafı çekerken uçuruma düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 00:24 | Son Güncelleme

Denizli'de ormanlık alanda kar fotoğrafı çekmek için çıktığı seyir terasından dengesini kaybederek uçuruma düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda kar fotoğrafı çekmek için çıktığı seyir terasından dengesini kaybederek uçuruma düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bağbaşı Mahallesi Gözkaya mevkisindeki seyir terasına üç arkadaşıyla çıkan Şahin Cengiz (27), kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının fotoğraflarını çektiği sırada dengesini kaybedip uçuruma düştü.

Aşağıya doğru yuvarlanan Cengiz, yaklaşık 30 metre derinlikte ağaçların arasında bir dala tutunarak durabildi.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Cengiz'in bulunduğu bölgeye inerek, kurtarma çalışması başlattı. Donma tehlikesi geçiren Cengiz, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından halatla yukarı çekilerek kurtarıldı.

Sol ayağında kırık olduğu öğrenilen Cengiz, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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