Kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih ve bölge verdi 'Tüm Türkiye'de...' Meteoroloji'den son dakika 14 - 18 Kasım hava durumu tahmini

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar yağacak mı? Yağmur var mı? Sıcaklıklar düşecek mi yükselecek mi? Herkesin merak ettiği bu sorulara dair uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de güncel hava durumu tahminini paylaştı. İşte yağmur ve kar beklenen bölgeler ve il il hava durumu tahminleri...

"DOĞU ANADOLU'YA KAR GELİR"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi yağışlı, yağışlar; İzmir, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli su baskını yapabilir. Yarın sıcaklıklar tüm Türkiye'de 4-5 derece düşecek. Hafta sonu yağış alanı genişleyecek doğu anadoluya kar gelir" ifadelerini kullandı.

Şen bir sonraki paylaşımında ise "İstanbul bugün akşam yağmurlu 17 C. Yarın ve hafta sonu yağmurlu sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. İzmir öğleden sonra yağmurlu 21 C, akşam ve gece yağmur şiddetli su baskını yapabilir. Ankara gece yağmurlu 14 C. Antalya 25 hafta sonu kuvvetli yağmurlu 20 C." dedi.

"YOĞUN KAR YAĞIŞI OLABİLİR"

Şen sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili paylaştığı videoda ise "Yarın sıcaklıklar düşüyor. Tüm Türkiye'de sıcaklıklar yarın düşecek. Bazı bölgelerde 6-7 dereceye, bazı bölgelerde 3-4 dereceye varan düşüşler görülecek. İstanbul'da bugün 17 derece olan sıcaklık, hafta sonu 12 dereceye kadar düşebilecek. Dolayısıyla bu düşüş hafta sonu pazar günü doğu anadoluda kar yağışlarına neden olacak. Özellikle doğu anadolunun kuzey ve doğusunda ve doğu karadeniz'in iç bölgelerinde kuvvetli kar yağışı, yoğun kar yağışı olabilir. Pazar gününden sonra doğu anadoluda kar yağışı olacak ve önümüzdeki hafta sıcaklıklar tekrar yükselecek" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla kuzeybatısı çok bulutlu, gece Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece kuzey ve batısı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

14 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 KASIM CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

17 KASIM PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ

18 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ