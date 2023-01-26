'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa… Son dakika 26-30 Ocak ve Şubat hava durumu tahmini

Kış aylarına girilmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tüm yurtta endişeye yol açmış ve "Yağmur ve kar ne zaman yağacak?" sorusunun sorulmasına neden olmuştu. Yağmur ve kar yağışı ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Hava durumu tahminleri merakla beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 26-30 Ocak tahminlerini paylaştı. Peki, Şubat ayı nasıl geçecek? Uzmanlar şubat ayının daha soğuk geçeceğini belirtti. Öte yandan Marmara’nın güneyi ve doğusu ile Anadolu’ya bu hafta sonundan kar yağışı gelmeye başlayacağı aktarıldı. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte son dakika hava durumu tahminleri ile ilgili tüm detaylar...

‘METEOROLOJİK KURAKLIĞI YAŞIYORUZ’ İFADELERİ NE DEMEK?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen CNN Türk canlı yayınında hava durumuna ilişkin son bilgileri şu sözlerle duyurdu:

"Meteorolojik kuraklık denen şey yağışlardaki azalmadır. Evet meteorolojik kuraklık var şu anda hatta ekim ayından beri var. Kasım, Aralık hatta Ocak ayında da bu kuraklığı yaşıyoruz. Yağışlardaki azalma yüzde 50 civarlarına kadar indi. Bu meteorolojik kuraklık demektir. Bunun arkasından göllerdeki barajlardaki suyun eksikliği gelir onu da artık yaşamaya başladık. Yani meteorolojik kuraklığın bir adım önüne geçtik işte İstanbul’daki barajlardaki suyun eksikliği Anadolu’daki barajlarda yaşanan eksiklik bunun örneği oldu.

Peki bunları nasıl engelleyeceğiz, nasıl aşacağız? Tedbirler alacağız büyük bir ihtimalle ama bunun yanında gözümüz havada yağacak yağmura bakıyoruz. Yağmur mu yağacak kar mı yağacak? Bana sorarsanız kar yağması daha iyi çünkü kar yağdığı zaman toprak onu yavaş yavaş emeceği için kar bu kuraklık için daha önemli.

KAR NE ZAMAN GELİYOR?

İstanbul’a kar yağışı için çok söz veremiyorum fakat Marmara’nın güneyi ve doğusu ile Anadolu’ya bu hafta sonundan kar yağışı gelmeye başlıyor. Önümüzdeki hafta yani Cumartesi gününden itibaren Türkiye’ye yağışlı bir hava kütlesi girecek. Bugün Ege’de lodos var lodos kaynaklı olarak yarın sabahtan itibaren Çanakkale civarlarında kuvvetli sağanaklar var. Öğlen saatlerinde Aydın, Muğla ve Antalya’da kuvvetli yağışlar var. Akşam saatlerinde İstanbul, Bursa ve Kütahya’da dahil olmak üzere kuvvetli yağışlar var. Bu yağışlara Cuma günü için dikkat etmemiz lazım. Bugün sıcaklıklar lodosla 1-2 derece yükseldi ama hafta tekrar düşecek sıcaklıklar.

Bugün ise gündüz (Perşembe) ülkede önemli bir yağış görünmüyor. Yağış gece gelecek. Lodos Güney Ege, ve Marmara’nın güneyinde kuvvetli olacak. İç kesimlerde hava sisli. İstanbul bulutlu 12 derece, Ankara 10, İzmir 16, ve Antalya’da da hava sıcaklıkları 17 derece olacak."

TARİH VERDİ! KAR GELİYOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt hava durumu ile ilgili yaptığı açıklamasında “Soğuk ve yağışlı hava kütlesi haberini vermiştik biliyorsunuz. Geliyor Türkiye’ye. Fakat yine gücü kırılarak geliyor ama. Bizim o tahmin ettiğimiz şekilde, böyle çok etkili kar yağışlı, böyle çok soğukların olacağı bir hava kütlesi olmaktan yavaş yavaş çıkmaya başladı yine. Çünkü Türkiye’nin önünde öyle yüksek bir basınç var ki bu hiçbir zaman ekim ayından beri adeta kalkmadı desem yanılmamış olurum. Kısmen yine blokaj devam ediyor. Fakat bu blokaj, kuzeyden gelen hava kütlelerinin gücünü kırıyor. Daha önceki hava kütlelerinin gücünü tamamen kırdı ve ülkeye sokulamadı maalesef. Ama bu hava kütlesi ülkemize sokulacak. Peki ne zaman sokulacak? 25 Ocak sonrası demiştim. Şu anda elimizdeki tahminlere göre 28-29 Ocak’ta kuzey bölgelerimizden gelmeye başlayacak. 31 Ocak’la özellikle 6-7 Şubat arasında ciddi anlamda ülkemizde soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde. Marmara bölgesi için kar tahminimi yine yineliyorum. Evet kar var fakat yüksek kesimlerde daha çok kar var. Alçak kesimlerde zaten bir de şehir ısı adası var. Çünkü İstanbul bugün 20 milyonluk bir şehir, Bursa deseniz artık hareketli nüfusuyla beraber hemen hemen 4-5 milyonluk bir şehir. Dolayısıyla şehir ısı adası oldukça etkili. Bu şehirlerde özellikle kar örtüsünün yerde kalma süresi giderek kısalmaya başladı. Şehir ısı adası, küresel ısınmaya katkısı olan bir kavram. Aşırı yapılaşmanın olduğu, fosil yakıtların tüketildiği, arabaların egzozlarından çıkan dumanları da hesaba katarsak şehir içine ait ayrı bir iklim oluştu. Biz buna şehir iklimi adını veriyoruz. Bu şehir iklimindeki sıcaklık değerleri kırsal kesime göre oldukça yüksek. 5-6 derece fark ediyor. Şehrin içindeki buharlaşma, rüzgar, basınç hareketliği, toprak zeminin azalması da şehir ikliminin ayrı bir özellik kazanmasına yol açmış. Şehirlerde kalın bir kar örtüsü olabilmesi için çok güçlü bir soğuk hava dalgasına ihtiyaç var. Bu sene maalesef onu şu ana kadar göremedik. Önümüzdeki soğuk ve yağışlı hava kütlesinde de pek göreceğimizi zannetmiyorum." dedi.

KAR NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?

Konuşmasının devamında Bozyurt "Ama yurdun kuzey iç ve doğu bölgelerinde özellikle şubat ayının ilk haftasında ve ilk yarısını kapsayacak şekilde ben kar yağışlarının görüleceğini umut ediyorum. Peki buraları nereler? Özellikle Karadeniz’in iç kesimleri, iç ve doğu anadolunun kuzey ve batısı, kuzey ve iç ege göller bölgesi, akdenizin yüksek kesimlerinde ve güneydoğu anadolu bölgesinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak gibi duruyor." şeklinde konuştu.

EN FAZLA KAR YAĞIŞI NEREDE OLACAK?

Kar yağışının en fazla olacağı bölgelerle ilgili Bozyurt "Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle doğu anadolunun kuzeydoğusu. Artvin ve Rize’nin gerisi yani dağlık kesimi, özellikle Ziganalar, kop geçitleri, Erzurum, Kars, Ardahan ve ilçeleriyle köylerini kapsıyor." ifadelerini kullandı.

ŞUBAT AYINDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Herkes şubat ayında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Bununla ilgili de Bozyurt açıklamalarda bulundu. Bozyurt "Ocak ayına göre oldukça soğuk geçecek. Hava sıcaklıkları pek çok bölgede mevsim normallerinde olacak. Hava sıcaklıkları şubat ayının ilk haftasında özellikle Trakya Marmara, Ege ve Akdeniz’in batı kesimlerinde ve İç Anadolu’nun batısında mevsim normallerinin altında olacak. Yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşecek. Şubat ayının ortalarına doğru hava sıcaklıkları yine mevsim normalleri civarında olacak. Şubat’ın 20’sine kadar etkili olması bekleniyor. Yani sıcak bir şubat ayı gerçekleşmeyecek. Ocak ayına göre bir hayli soğuk geçecek gibi duruyor." dedi.

26 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

27 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

28 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

29 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

30 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ



