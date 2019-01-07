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Kar görmek isterken trafiğe takıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 09:16 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda kar havası almak ve piknik yapmak isteyen vatandaşlar, haftasonu büyük heyecanla çıktıkları yolda trafiğe takıldı. Bölgeye ulaşanlar temiz havanın ve kar manzarasının tadını çıkarırken, piknik alanına ulaşamayanlar buldukları yere park ederek manzarayı izleyip geri dönmek zorunda kaldı.

Sabah erken saatlerde yola çıkarak Kazdağları manzarasıyla buluşup piknik yapmak isteyen vatandaşların sayısı öğle saatlerinde hızla fazlalaşınca bölgede yoğun trafik oluştu. Bakın bu durumun sonrasında nasıl görüntüler ortaya çıktı...

Kazdağları'nda kar görmek isteyenlere trafik engeli

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın kar manzarasını izlemek ve piknik yapmak isteyen kişiler, haftasonu bölgeye geldi. Öğle saatlerinde, Edremit-Yenice yolunda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle, uzun araç kuyruğu oluştu.
Balıkesir'de yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Kazdağları'nı görebilmek ve piknik yapmak için birçok kişi haftasonu bölgeye geldi.
Sabah erken saatlerde yola çıkanlar Kazdağları'nın manzarasıyla buluşup piknik yaparken, öğle saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı.
Kazdağıları'nın Hanlar mevkiinde piknik yapıp kartopu oynamak isteyen birçok kişi trafik yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadı.
Vatandaşlar bölgeye ulaşamayınca araçlarını yol kenarına park ederek bulundukları yerden kar manzarasını izlemek zorunda kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
Kazdağları Balıkesir Edremit kar

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