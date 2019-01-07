Kar görmek isterken trafiğe takıldılar

Sabah erken saatlerde yola çıkarak Kazdağları manzarasıyla buluşup piknik yapmak isteyen vatandaşların sayısı öğle saatlerinde hızla fazlalaşınca bölgede yoğun trafik oluştu. Bakın bu durumun sonrasında nasıl görüntüler ortaya çıktı...

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nın kar manzarasını izlemek ve piknik yapmak isteyen kişiler, haftasonu bölgeye geldi. Öğle saatlerinde, Edremit-Yenice yolunda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle, uzun araç kuyruğu oluştu.

Balıkesir'de yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Kazdağları'nı görebilmek ve piknik yapmak için birçok kişi haftasonu bölgeye geldi.