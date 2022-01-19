Kar Güneydoğu Anadolu'yu Vurdu

Türkiye’nin bazı bölgelerinde aniden etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok yol trafiğe kapanırken, binlerce vatandaş ise saatlerce yollarda kaldı.

Meteorolojinin yoğun fırtınalı kar yağışını önceden bildirmesini sonrası bazı kentlerin valilik ve belediyeleri vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden gerekli uyarıları yapsa da binlerce vatandaş evlerine gitmek için 8-10 saati bulan süreleri yollarda geçirdi ve mahsur kaldı.

Gaziantep’te önceki gün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kısa sürede ana arterlerin karla kaplanması sonrası araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyen saatlerde kentin birçok noktasında trafik durdu. Araçların kayması nedeniyle yer yer maddi hasarlı kazaların da yaşandığı kentte birçok kişi, araçlarını park ederek kilometrelerce mesafeleri yaya olarak kat ederek evlerine ulaştı. Sanayi kenti Gaziantep’te akşam saatlerinde işten çıkarak evlerine gitmeye çalışan binlerce işçi, servislerin karda hareket edememesi nedeniyle araçlardan inip yaya olarak evlerinin yolunu tuttu.

Gaziantep sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada gündem olan Gaziantep’te yaşanan bu durumu birçok kişi, il ve ilçe belediyelerinin önceden bilinmesine rağmen kar yağışı için yeterli hazırlık yapılmamasına bağladı. Bazı kamu görevlileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla vatandaşı suçladı.

Sosyal ağlarda dolaşıma giren görseller ve tepkiler üzerinde Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yine sosyal medya hesapları üzerinden bazı açıklamalarda bulunarak yaşanan olumsuzluğun giderileceğini bildirdi.

Vali Davut Gül: "Araçların kayması sonucu yollarımız kapalı"

Vali Gük açıklamasında “Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon vb. araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz. Bölgedeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Gaziantep ekonomik yapısı itibarıyla çok sayıda tır trafiğinin olduğu bir kent. Dolayısıyla otoyolda çok fazla tır kaldı. Bu büyük tonajlı araçların önemli bölümü yolda kaldı, bir kısmı kazaya karıştı. Bundan dolayı trafik aksaklığı söz konusu. Bölgede kalan vatandaşlara gerekli kumanya yardımları yapıldı. Yarıca tipi nedeniyle açılan yolların kapanabiliyor” dedi.

"Yollarda mahsur kalan 2800 kişi kurtarıldı!"

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda binlerce kişi mahsur kalırken, Vali Gül ekiplerin gece boyunca kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"186 kişi hastaneye sevk edebildik. Sağlık sistemi o açıdan tam olarak çalıştı. Hastaneye gitmesi gerekip de hastaneye gidemeyen tek vatandaşımız olmadı. Yolda kalan araçlar var ve araçların içerisinde kaç kişinin olduğunu tam olarak bilemiyoruz. 1780 araç kurtarıldı, 2800 vatandaş kurtarıldı saat 10.00 itibarıyla. Bir o kadar kişinin daha yolda kaldığını düşünüyoruz. Bu tahmini bir rakam. 3-4 saat içerisinde yolun kalan kısmı trafiğe açıldığı zaman vatandaşlarımız da kurtarılmış olacak. Çalışmalar neden uzun sürdü? Yolda kalmış yüzlerce aracı Karayolları ekiplerimiz tek tek kurtarıyor… 45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı’’

"Kar trafiğin yoğun saatinde yağdığı için araçlar durdu"

Kar yağışının trafiğin en yoğun anında artması nedeniyle olumsuzlukların yaşandığına dikkat çeken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ‘’Gaziantep’i Adana’ya bağlayan Nurdağı çevre yolunda da yoğun kar yağışından mağdur olanlar var. Valimizin koordinasyonunda, İslahiye ve Nurdağı ilçe belediye başkanlarımız aracılığıyla ve askeri birliklerimizin desteğiyle bu vatandaşlarımıza da yardım gönderiliyor. Gaziantep Büyükşehir ekipleri tüm gün çalıştı ama trafiğin en yoğun anında bastıran kar bazı bölgelerde araçların durmasına sebep oldu. Çalışmaları yoğunlaştırdık. Aldığım bilgiye göre şu anda Çıksorut, Şıhcan, Kalyon, İller Bankası, Abdulkadir Yüksel Cad., Etbalık Kavşağı açık. Süreci ve yol temizleme çalışmalarını Sayın Valimiz Davut Gül Başkanlığında 112 Çağrı Merkezi’nde takip ediyoruz’’ dedi.

"18 saattir yoldayız ne gelen var ne giden"

Aracıyla Diyarbakır’dan Mersin’e gitmekte olan Vahap Turan isimli vatandaş VOA Türkçe ’ye yaptığı açıklamada, Gaziantep mevkiinde dün geceden bu yana mahsur kaldığını belirterek “Dün akşam saat 17.00’da Gaziantep’e yaklaştığımız zaman tuzlama yapılmadığı için otoyolda trafik durdu. Biz de gece boyunca mahsur kaldık, araçlar ilerlemiyor. Her yeri aramamıza rağmen bize ulaşan tek bir yetkili, asker, polis göremedik. 18 saattir otobanda bekliyoruz ne gelen var ne giden’’ ifadelerini kullandı.

Olumsuz hava koşulları yurt genelinde haftasonu devam edecek

İstanbul’da da özellikle yüksek kesimler güne kar yağışıyla uyandı. Yurtta kar yağışı görülen bölgelerde, yağışların yarın etkisini azaltması ancak Cuma günü itibariyle yeniden haftasonu ciddi bir kar yağışı görülmesi bekleniyor. Uzmanlar İstanbul’un da haftasonunu karlı geçirmesini bekliyorlar. Cumartesi günü yurdun güney ve batı kıyıları hariç tamamında kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor.

Yurt genelinde binden fazla köy yolu kapanırken yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 14 saat kapalı kalan Konya-Antalya karayolu da öğle saatlerinde yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda şehir merkezi, ilçe ve köylerde eğitime de ara verildi.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarıyla birlikte dün 20 otomabil ve dört TIR’ın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul-Ankara yolunun Bolu mevkiinde Ankara yönünde kapanan yol da yeniden trafiğe açıldı.

