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Kar hapsinden kurtulan çobanın türkülü sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:06 | Son Güncelleme

MUŞ'ta yaklaşık 5 ay süren kar hapsinden kurtulan çoban Memduh Demir (31), hayvanlarını meraya çıkarmanın sevincini türkü söyleyerek kutladı.  Merkez Aşağı Yongalı Köyü'nde yaşayan Memduh Demir, 10 yaşından beri ailesine ait hayvanların çobanlığını yapıyor.

Kar hapsinden kurtulan çobanın türkülü sevinci

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta yaklaşık 5 ay süren kar hapsinden kurtulan çoban Memduh Demir (31), hayvanlarını meraya çıkarmanın sevincini türkü söyleyerek kutladı.
Merkez Aşağı Yongalı Köyü'nde yaşayan Memduh Demir, 10 yaşından beri ailesine ait hayvanların çobanlığını yapıyor. Her yıl Nisan ayında doğayla iç içe yaşayan Demir, Kasım ayı geldiğinde ise hayvanları ahıra kendisi de köydeki eve kapanıyor. Zorlu kış günlerinin bitmesini iple çeken Memduh Demir, yaklaşık 5 ay sonra hayvanlarıyla birlike köy merasının yolunu tuttu. Akşam saatlerine kadar kalacağı merada yemek için yanına ekmek, peynir, yağ, yumurta ve çay alan Memduh Demir, çocuklar kadar şen olduğunu söyledi. Demir, "Ben çok sevinçliyim, biliyorum ki koyunlarım ve köpeklerim de doğaya çıkmanın sevincini yaşıyor. 5 ay kar altında adeta hapis hayatı yaşadım. Aylar sonra ilk defa hayvanları otlatmak için köyün merasına çıkıyorum" dedi.
Karların eridiği ve yeşillenen meranın keyfini çıkaran Memduh Demir, mutluluğunu türküler eşliğinde halay çekerek ifade etti. Demir, doğa ile iç içe olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, 21 yıldan beri hayvanların çobanlığını yaparak gününü hep merada, yaylada geçirdiğini söyledi.

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Kar hapsinden kurtulan çobanın türkülü sevinciKar hapsinden kurtulan çobanın türkülü sevinciKar hapsinden kurtulan çobanın türkülü sevinciKar hapsinden kurtulan çobanın türkülü sevinci

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