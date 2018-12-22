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Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 09:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin geneli, gelecek hafta soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına giriyor. Pazartesi yurdun büyük bölümünde başlayacak olan kar ve karla karışık yağmur, Salı ve Çarşamba tüm yurda yayılacak. İstanbul'a kar yağacak mı sorusu üzerine de, küresel tahmin sistemlerine göre, Çarşamba günü İstanbul'da da kar bekleniyor. Son Meteoroloji hava durumu raporuna göre, gelen soğuk hava dalgası ocak ayının ilk haftasında da etkisini sürdürecek.

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Gelecek hafta aşırı soğuklar ve kar yurdu esir alacak. Salı gününden itibaren düşmeye başlayacak hava sıcaklıklarına kar da eklenecek. Küresel tahmin sistemlerinin kar uyarısı verdiği tarihler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri de destekçi oldu. Meteoroloji salı ve çarşamba için yurdun önemli kısmında kar yağışı olacağını duyurdu.

İSTANBUL’DA KAR VE SOĞUKLAR GÜNLERCE SÜRECEK

25 Aralık’tan itibaren yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasından İstanbul 26 Aralık’ta etkilenmeye başlayacak. Çarşamba günü İstanbul’da beklenen kar yağışının ardından soğuk ve karlı hafta bir süre daha devam edecek. Kar Ankara’yı da etkileyecek, İzmir’de ise ciddi soğuma meydana gelecek.

BU HAFTA SONU NASIL GEÇECEK?

Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmeden önce Türkiye bugün ve yarın mevsime göre yumuşak sayılabilecek bir havanın etkisi altında olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bugün ve yarın hava sıcaklıklarının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ 22 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu, Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı bulutlu 17
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 12
Trabzon: Çok bulutlu 12
Erzurum: Çok bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12

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Meteoroloji hava durumu Kar ne zaman yağacak? istanbul Ankara

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