Kar İstanbul'a girmek üzere! Uzman isim tarih verdi: Sıcaklıklar 6 ila 8 derece düşecek ve...

MGM'den yeni hava tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre kar İstanbul sınırlarına dayanacak. Pazar günü Trakya'dan girmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın İstanbul'a da sokulması bekleniyor. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise İstanbul'da kar yağışı için en uygun zamanın 13 ve 14 Ocak olacağını belirtti. İşte haberin tüm detayları!

SICAKLIKLAR AZALIYOR KAR GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE'DEN YURDA GİRİŞ YAPIYOR

MGM'nin yayınladığı son hava tahmin raporuna göre İstanbul dahil olmak üzere yurdun batısında merakla beklenen kar yağışı Pazar günü Edirne'den yurda giriş yaparak İstanbul sınırlarına kadar dayanacak.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR MU? TARİH VEREREK DUYURDU!

Milyonlarca İstanbullu kar yağışının ne zaman İstanbul'a uğrayacağını merak ederken Edirne'den yurda giriş yapacak olan kar yağışının İstanbul sınırlarına kadar dayanacak olması megakentlileri heyecanlandırdı. Ünlü iklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda megakent İstanbul için kar yağışının en uygun olacağı tarihlerin 13 Ocak pazartesi ile 14 Ocak salı gecesi olduğunu belirtti.

AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarından itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yarından itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış beklenirken zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri de öngörülüyor.

Yağışın pazar günü de devam etmesi, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde ise hafif şekilde etkili olması tahmin ediliyor. Vatandaşlara, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.