Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek? Meteoroloji açıkladı (25 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
Hava sıcaklığının ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgarın ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı