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  4. Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek? Meteoroloji açıkladı (25 Mart yurtta hava durumu)

Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek? Meteoroloji açıkladı (25 Mart yurtta hava durumu)

25.03.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Mart verilerine göre dünden beri etkisini aralıklarla gösteren kar yağışı, İstanbul'u bugün öğle saatlerinden sonra terk edecek.

Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek? Meteoroloji açıkladı (25 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Hava sıcaklığının ülkemizin doğusunda mevsim normalleri civarında, kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi beklenmektedir.

HIZI 80 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

25 MART YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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