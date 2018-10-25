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Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:59 | Son Güncelleme

Bolu Dağı Düzce kesimi D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Peki İstanbul'un kapısına kadar dayanan soğuk hava ne kadar devam edecek?

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. Gece ve sabah etkili olan sağanak, D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar kalınlığının yer yer 4 santimetreye ulaştığı bölgede, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Abant’ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün soğuk hava etkisini gösterdi. Yarın ise güneşli bir hava etkili olacak. Önümüzdeki 5 gün boyunca da güneşli hava etkisini gösterecek.

istanbul hava durumu

METEOROLOJİDEN 3 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde devam sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı bildirildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

DON UYARISI YAPILDI

Meteoroloji tarafından, bu gece için İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don uyarısı yapıldı.

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Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)Bolu'nun yüksek kesimlerine ilk kar düştü (3)
Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili olduMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu
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