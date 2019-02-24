KAR, İSTANBUL'U BEYAZ BÜRÜDÜ (1) 

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul’da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-(Haliç)
-Kar manzaraları
-Yollardan görüntü
-Metrobüs durakları üst geçitler
-Yollardan görüntü
-(Anadolu Yakası)
-Yollardan detaylar
-Beyaz bürünen çatılar
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detayla
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