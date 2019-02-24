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KAR, İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ (4) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

İstanbul’da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Savaş ATAK-Gamze ŞİMŞEK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul’da kar yağışının gece boyunca etkili olmasının ardından İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü. Pazar gününe beyaz örtüyle uyanan İstanbullular karın keyfini çıkardı. Tarihi Yarımada'daki beyaz örtü havadan görüntülenirken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yollarda trafiğe çıkan araçların az olduğu görüldü. Ara sokaklarda araçlar çıkmakta zorlandı. Kar metrobüs duraklarında vatandaşlara zor anlar yaşattı. Maltepe'de sabah erken saatlerde evlerinden çıkan çocuklar ve aileleri kar topu oynadı.
Çatalca'da kar yağışıyla birlikte yollar karla kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.Kar yağışının etkisini sürdüreceği öğrenildi.

TAKSİM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Taksim'de sabah erkenden işlerine giden bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken bazı vatandaşlar karın keyfini sürdü. Taksim ve Maçka parkı havadan görüntülendi. Kar altındaki Taksim ve çevresinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

EK GÖRÜNTÜ
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-Taksim ve çevresinin havadan görüntüleri

Görüntü dökümü:
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-(Haliç)
-Kar manzaraları
-Yollardan görüntü
-Metrobüs durakları üst geçitler
-Yollardan görüntü
-(Anadolu Yakası)
-Yollardan detaylar
-Beyaz bürünen çatılar
-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detayla
-FATİH
-Tarihi Yarımada'nın havadan görüntüleri
-(Taksim)
-Taksim Meydandan genel görüntü
-Taksim Cumhuriyet Anıtından detay görüntü
-İstiklal Caddesinden detay görüntü
-İnsanların soğuk ve kar yağışlı havada yürümekte zonlanması
-Nostaljik tramvaydan genel ve yakın detaylar
-Taksimden genel ve yakın detaylar
-ÇATALCA'da kar görüntüsü
-Kar tutan yollar
-(Maltepe)
-Kartopu oynayanlar
-Beyaza bürenen sokaklar

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Kar yağışı İstanbul’da trafiği olumsuz etkilemediKar yağışı İstanbul’da trafiği olumsuz etkilemedi
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