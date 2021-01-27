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Kar İstanbul’un kapısına dayandı

27.01.2021 04:44 | Son Güncelleme:
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Balkanlar’dan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde lapa lapa yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Balkanlar’dan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde lapa lapa yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yollar karla kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.
Özellikle Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.
Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.
Yol kenarında servis bekleyen bir işçi, kar yağışının sevindirici olduğunu ve özlemle bekledikleri kar yağışına kavuştuklarını belirtti.

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