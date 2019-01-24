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Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı! 9 köye hala ulaşım sağlanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 10:22 | Son Güncelleme

Muş'ta bir haftadır devam eden kar yağışı ve fırtına 9 köy ile 22 mezraya ulaşımın sağlandığı yolun kapanmasına neden oldu. Yer yer 10 metreyi bulan kar nedeniyle köylere ulaşamayan belediye ekipleri, iş makineleri ile yolu açmaya çalıştı. 3 gün boyunca 24 saat durmadan çalışan ekipler devletin tüm imkanlarını kullanarak köylere ulaşmaya çalışıyor.

60 kilometrelik yolun 25 kilometrelik bölümünü açmayı başaran ekipler, çalışma yaptıkları bölgede çığ tehlikesinin de olduğunu söyledi. Zor koşullarda yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler 2 gün içinde bağlantının kesildiği tüm köylere ulaşmayı hedefliyor.

Muş'ta 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede 5 iş makinesi ile yol açma çalışmasını sürdürüyor.
Muş’ta bir haftadan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan Üçevler grup köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun çaba sarf ediliyor. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede 5 iş makinesiyle yolu açmakta güçlük yaşayan ekipler, 2 gün içinde köye ulaşmayı hedefliyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, merkeze bağlı Üçevler grup yolunda kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaşması nedeniyle ekiplerin ilerlemekte güçlük çektiğini söyledi.
Bölgede bir haftadan beri etkili olan kar ve fırtına nedeniyle 9 köy ile 22 mezraya ulaşım sağlanamadığını ifade eden Şentürk,şunları söyledi:
“Özellikle fırtınanın etkili olduğu bölgelerde yaptığımız ölçümlerde kar kalınlığı yer yer 10 metreye ulaşmış durumdu. Kış şartlarından bu bölgede yer alan köylerimize ulaşmakta zorlanıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre 3 günden beri çalışıyor.
Vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Uzunluğu 60 kilometre olan yolun 25 kilometrelik bölümünü ulaşıma açmış bulunmaktayız. Burada çığ tehlikesi var. Çalışmalarımızı zor koşullarda sürdürüyoruz. İnşallah 2 gün içerisinde köylerimize ulaşımı sağlayacağız”
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Anahtar Kelimeler:
muş kar

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