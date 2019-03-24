HABER

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Kış aylarında kar ve tipi dolayısıyla kapanan Erzurum-Tekman arasındaki dağ yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.Erzurum - Tekman arası ulaşım mesafesini azaltan ve alternatif yol olarak kullanılan Palandöken’in arka tarafından geçen dağ yolunun açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Yaklaşık kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu yolda iş makineleri ve kar püskürtme araçları çalışma yaparak yolun bir kısmını ulaşıma açtı.

Kış aylarında kar ve tipi dolayısıyla kapanan Erzurum-Tekman arasındaki dağ yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
Erzurum - Tekman arası ulaşım mesafesini azaltan ve alternatif yol olarak kullanılan Palandöken’in arka tarafından geçen dağ yolunun açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu yolda iş makineleri ve kar püskürtme araçları çalışma yaparak yolun bir kısmını ulaşıma açtı. Özellikle yazın işlek olarak kullanılan yolun kış aylarında uzun süre kapalı kaldığını belirten Tekman AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Ethem Budak, "Bu yol Erzurum - Tekman arasında kilometreyi düşürüyor. Açıldığı zaman bizler için kullanışlı oluyor" dedi.

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

MSB'den TSK ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Guaido için 'terör eylemi' iddiası! Kritik isim gözaltında

Guaido için 'terör eylemi' iddiası! Kritik isim gözaltında

Konya'da korkutan anlar! İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Konya'da korkutan anlar! İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Cumhur İttifakı Mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.