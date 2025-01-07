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  4. Kar kalınlığı rekor kırıyor! Türkiye'deki kayak merkezlerinde kar kalınlığı neredeyse insan boyutuna ulaştı

Kar kalınlığı rekor kırıyor! Türkiye'deki kayak merkezlerinde kar kalınlığı neredeyse insan boyutuna ulaştı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.01.2025 16:16
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Türkiye'deki kayak merkezlerinde kar kalınlıkları rekor seviyelere çıktı. Palandöken 130 cm ile zirveye yerleşirken, Ergan 102 cm, Konaklı ise 100 cm karla dikkat çekti. Kayak tutkunları, pistlerde keyifli anlar yaşarken, hava sıcaklıkları bazı bölgelerde -18°C'ye kadar düştü.

Kar kalınlığı rekor kırıyor! Türkiye'deki kayak merkezlerinde kar kalınlığı neredeyse insan boyutuna ulaştı

Soğuk havaların etkisiyle kış turizmi oldukça popülerleşti. Pek çok kış sporu sever kendini kayak merkezlerine attı. Oteller doldu taştı, pistler insan akınına uğradı. Pek çok kayak merkezi de adeta buzula döndü. Neredesyse bir insan boyutuna çıkan kar kalınlığı ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.

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Pek çok kayak merkezi termometrelere baktığında eksiyi gördü. Kar boyutunun en üst seviyede seyrettiği yer Palandöken oldu.

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İŞTE KAYAK MERKEZLERİ VE KAR KALINLIKLARI:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 102, Konaklı'da 100, Nemrut'ta 94, Kartalkaya'da 90, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 67, Sarıkamış'ta 63, Davraz'da 58, Erciyes'te 55, Zigana 52, Hakkari'de 47, Çambaşı'nda 43, Murat Dağı ve Mersivan'da 42, Hesarek'te 41, Saklıkent'te 38, Gevaş Abalı'da 35, Denizli'de 33, Yedikuyular'da 31, Ilgaz'da 23, Yalnızçam'da 16, Yıldıztepe ve Ladik Akdağ'da 14, Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.

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BAZI KAYAK MERKEZLERİNDE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK HAVA SICAKLIK TAHMİNLERİ İSE ŞÖYLE:

Merkez 07.01.2025 En düşük En yüksek

Palandöken P -10 -2
Ergan P -8 -1
Kartalkaya S -4 4
Konaklı P -9 -2
Yıldız Dağı S -5 3
Saklıkent ÇB 1 6
Uludağ PB -1 8
Mersivan S -4 5
Erciyes S -6 4
Çambaşı AB -5 5
Kop P -11 0
Keltepe P -5 3
Yıldıztepe S -5 4
Hakkari P -18 -3
Ilgaz P -5 4
Gevaş Abalı P -6 1
Yedikuyular AB -5 5
Sarıkamış P -13 1
Yalnızçam P -17 -4

(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)

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(AA)

Anahtar Kelimeler:
palandöken Turizm kayak kar kış kayak merkezi
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